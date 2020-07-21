Боевики отдали ВСУ тело бойца. Вероятно, это его смертельно ранили под Зайцево

В штабе ООС полагают, что боевики передали тело военного, которого до этого времени считали раненым в стычке на передовой около Зайцево

Во вторник, 21 июля, боевики отдали военным неустановленное тело. Вероятно, это тело погибшего вблизи Зайцево военнослужащего, который был ранен во время атаки из засады 13 июля и к которому боевики никого не допускали несколько суток. Об этом сообщает командование операции объединенных сил в Facebook.

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После проведения процедуры опознания, завершения судмедэкспертизы и оформления соответствующих документов тело доставят к месту захоронения, отметили в командовании.

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Наталия Софиенко

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