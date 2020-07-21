Боевики отдали ВСУ тело бойца. Вероятно, это его смертельно ранили под Зайцево
21.07.2020, 13:22
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
В штабе ООС полагают, что боевики передали тело военного, которого до этого времени считали раненым в стычке на передовой около Зайцево
Во вторник, 21 июля, боевики отдали военным неустановленное тело. Вероятно, это тело погибшего вблизи Зайцево военнослужащего, который был ранен во время атаки из засады 13 июля и к которому боевики никого не допускали несколько суток. Об этом сообщает командование операции объединенных сил в Facebook.
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После проведения процедуры опознания, завершения судмедэкспертизы и оформления соответствующих документов тело доставят к месту захоронения, отметили в командовании.
- 13 июля на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду. А еще один военный получил ранения.
- 15 июля боевики на Донбассе отдали тело украинского воина, который погиб при нападении террористов из засады.
- Поиски раненого военного блокировали оккупационные силы, которые не соглашались давать гарантии безопасности. Раненый боец находился в серой зоне, террористы не давали поисковой группе провести эвакуацию несколько дней.
- 17 июля боевики отдали тело погибшего медика - Николая Ильина.
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