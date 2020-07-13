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На Донбассе погибли двое военных, один ранен. Их не могут эвакуировать: штаб

13.07.2020, 21:00
На Донбассе погибли двое военных, один ранен. Их не могут эвакуировать: штаб - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Боевики обстреляли группу эвакуации, которая шла забрать тело погибшего военного

Сегодня, 13 июля, на Донбассе вблизи Зайцево погиб военный, боевики обстреляли группу эвакуации – погиб военный врач, один военных получил ранение, еще один – боевое травмирование. Сейчас тела погибших и раненый находятся на месте обстрела, сообщает штаб ООС.

Отмечается, что военный погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. 

"Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеского огня военный медик – погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один – получил боевое травмирования", – говорится в сообщении.

В штабе сообщают, что сейчас тела погибших и раненый военный находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.

  • 12 июля оккупанты 16 раз нарушали режим прекращения огня за 12 июля, передает штаб ООС. Ранены пятеро украинских военных, еще один получил боевую травму.
Наталия Медведева
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