Война на Донбассе. Боевики третий день не дают Украине искать раненого военного

Раненый боец находится в серой зоне, террористы не дают поисковой группе провести эвакуацию

Боевики уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого военнослужащего, который до сих пор находится в серой зоне в районе поселка Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

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"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК, - ред.) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что сегодня во время очередных переговоров через ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, в очередной раз не были достигнуты договоренности, по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК в очередной раз настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком.

"Они будут находиться без оружия, будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты", - подчеркивается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК призывает представителей наблюдателей ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение данного вопроса.

Военный, которого 16 июля начали искать, был ранен 13 июля, когда украинская эвакуационная группа отправилась за телом подорвавшегося на мине военнослужащего и попала в засаду боевиков. Тогда погиб военный медик.

В ВСУ говорят, что боевики дали согласие на режим тишины, а потом сами же его нарушили. Впоследствии тело погибшего медика и раненого военного не удавалось забрать, так как, по информации ВСУ, оккупанты не давали согласия на прекращение огня.

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Арина Толина

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