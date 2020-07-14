Устроили засаду после гарантий тишины: детали о расстреле военных на Донбассе

Тело погибшего медика, а также раненый сержант продолжают находиться в районе обстрела, сообщили военные

Боевики на Донбассе открыли огонь по эвакуационной группе, которая была отправлена за телом погибшего украинского бойца, после того, как дали согласие на соблюдение режима тишины. Согласие было получено начальником украинской стороны СЦКК при посредничестве СММ ОБСЕ, рассказал командир 35 отдельной бригады морской пехоты Николай Палас.

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Он рассказал, что во время доразведки вблизи Зайцево Донецкой области командир взвода подорвался на неизвестном устройстве и погиб на месте.

По словам комбрига, боевикам был направлен запрос "режима тишины" для эвакуации тела. Гарантии были получены руководителем украинской стороны СЦКК при посредничестве СММ ОБСЕ, сказал военный. Руководитель СЦКК Николай Левицкий в ходе брифинга подтвердил эту информацию.

"С 14:00 до 18.00 было подтверждение с той стороны, что будет соблюдение режима тишины", - рассказал Палас.

После этого была укомплектована эвакуационная группа из двух представителей СЦКК, группы разминирования, медика, а также группы сопровождения. Все они были одеты в белые каски, в белые жилеты. В 15 метрах от района, в котором погиб командир взвода, "была устроена подлая засада", рассказал комбриг. Группу, по его словам, расстреливали с трех сторон.

Первым в группе шел сержант разведвзвода, продолжил Палас. Его ранили. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться. В это время боевой медик и один из разведчиков попытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. Однако боевики продолжили обстрел, в результате чего погиб медик, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать.

Тело погибшего командира взвода забрали боевики. Тело погибшего медика и раненый сержант продолжают находиться в районе обстрела. Ведутся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и Груз-200 для эвакуации тела и поиска раненого.

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Палас подчеркнул, что все сообщения и заявления оккупантов о якобы соблюдение ими тишины являются лживыми и не соответствуют действительности.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК ).

В прокуратуре сообщили, что видят в действиях представителей НВФ РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

"Это третий зарегистрирован факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта", - отметили в прокуратуре.

Вадим Ребрина

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