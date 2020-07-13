На Донбассе погибли два бойца украинской армии - ООС

Один погиб, выполняя боевое задание, второй - в результате обстрела российских оккупантов из гранатометов и стрелкового оружия

Сегодня, 13 июля, на Донбассе погибли два украинских военных, сообщает штаб ООС. Причиной гибели одного из них стало очередное нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

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Один военный погиб возле Славного в результате обстрела боевиков, другой - подорвался на взрывном устройстве вблизи Зайцево.

Возле Славного российские боевики применили против украинских военнослужащих стрелковое оружие и гранатометы различных систем, в результате чего погиб один из украинцев. Второй украинский боец погиб возле Зайцево, выполняя боевое задание - он подорвался на взрывном устройстве и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

20 июня в результате обстрелов позиций ВСУ получил ранения один украинский военный.

LIGA.net ведет хронику войны России против Украины с первых дней нападения страны-агрессора. С начала войны погибли более 13 000 человек и десятки тысяч были ранены, еще около 2 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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Дарья Мостовая

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