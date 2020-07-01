В июне на Донбассе уничтожены более сорока боевиков и танк: данные штаба

В июне 2020 года подтвержденные разведкой потери российских гибридных войск на Донбассе составили 42 человека ликвидированными. Санитарные потери оккупантов – 58 раненых, пишет в Facebook пресс-служба штаба операции объединенных сил.
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За этот период противник лишился пяти единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, два миномета и танка.
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Украина потеряла в июне четверых защитников: Леонид "Старый" Добрянский (13 июня, подрыв на мине), Илья Струк (17 июня, пулевое ранение), Богдан "Геркулес" Коваленко (18 июня, пуля снайпера) и Иван Дедюх (27 июня, подрыв на неизвестном боеприпасе).
Леонид Добрянский:
Илья Струк:
Богдан Коваленко:
Иван Дедюх:
За этот месяц у войск ООС – 46 раненых.
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