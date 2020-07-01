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В июне на Донбассе уничтожены более сорока боевиков и танк: данные штаба

В июне на Донбассе уничтожены более сорока боевиков и танк: данные штаба - Фото
Группа российской ФСБ на Донбассе (Скриншот видео facebook.com/pressjfo.news)
01.07.2020, 11:30

При этом за первый месяц лета 2020 года на востоке Украины погибли четверо бойцов ООС, около полусотни получили ранения

В июне 2020 года подтвержденные разведкой потери российских гибридных войск на Донбассе составили 42 человека ликвидированными. Санитарные потери оккупантов – 58 раненых, пишет в Facebook пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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За этот период противник лишился пяти единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, два миномета и танка.

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Украина потеряла в июне четверых защитников: Леонид "Старый" Добрянский (13 июня, подрыв на мине), Илья Струк (17 июня, пулевое ранение), Богдан "Геркулес" Коваленко (18 июня, пуля снайпера) и Иван Дедюх (27 июня, подрыв на неизвестном боеприпасе).

Леонид Добрянский:

Илья Струк:

Богдан Коваленко:

Иван Дедюх:

За этот месяц у войск ООС – 46 раненых.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно заводит колонны техники в Украину.

Смотрите видео: Боевики вернулись на уничтоженную ранее позицию. ВСУ ее снесли еще раз

Евгений Пилипенко
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война Донбасс потери июнь 2020
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