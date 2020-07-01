В июне на Донбассе уничтожены более сорока боевиков и танк: данные штаба

Группа российской ФСБ на Донбассе (Скриншот видео facebook.com/pressjfo.news)

В июне 2020 года подтвержденные разведкой потери российских гибридных войск на Донбассе составили 42 человека ликвидированными. Санитарные потери оккупантов – 58 раненых, пишет в Facebook пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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За этот период противник лишился пяти единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, два миномета и танка.

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Украина потеряла в июне четверых защитников: Леонид "Старый" Добрянский (13 июня, подрыв на мине), Илья Струк (17 июня, пулевое ранение), Богдан "Геркулес" Коваленко (18 июня, пуля снайпера) и Иван Дедюх (27 июня, подрыв на неизвестном боеприпасе).

Леонид Добрянский:



Илья Струк:



Богдан Коваленко:



Иван Дедюх:



За этот месяц у войск ООС – 46 раненых.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно заводит колонны техники в Украину.

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