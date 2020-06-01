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Хроника войны России против Украины: июнь 2020 года - Фото

Хроника войны России против Украины: июнь 2020 годаLive

Хроника войны России против Украины: июнь 2020 годаLive
01.06.2020, 12:00
108
Фото: скриншот видео

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февральмартапрель и май 2020-го.

01.06.2020
11:58

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал LIGA.net, как проходят собеседования с кандидатами для предложенной новой структуры в Минске - консультативного совета.


10:20

Сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе – так считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

09:00

С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции объединенных сил переходят на летний режим работы с 06:00 до 20:00.

С 22 марта из-за распространения коронавируса приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", - отметили в штабе ООС.

О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.

08:52

Беспилотник ОБСЕ выявил три реактивных системы залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне боевиков вблизи временно оккупированного Тернового (57 км к востоку от Донецка), сообщает пресс-служба миссии.

08:45

За прошедшие сутки боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.

С начала текущих суток террористы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем.

За текущие сутки потерь нет, сообщает штаб ООС.

 

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Теги: боевики, ВСУ, война, Донбасс, хроника
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