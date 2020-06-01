Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февраль, март, апрель и май 2020-го.
Сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе – так считает глава Офиса президента Андрей Ермак.
С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции объединенных сил переходят на летний режим работы с 06:00 до 20:00.
С 22 марта из-за распространения коронавируса приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.
"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", - отметили в штабе ООС.
О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.
Беспилотник ОБСЕ выявил три реактивных системы залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне боевиков вблизи временно оккупированного Тернового (57 км к востоку от Донецка), сообщает пресс-служба миссии.
За прошедшие сутки боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.
С начала текущих суток террористы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем.
За текущие сутки потерь нет, сообщает штаб ООС.