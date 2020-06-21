Война. Боевики совершили в четыре раза больше обстрелов, чем днем ранее

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

За прошедшие сутки боевики гибридной армии РФ в нарушение Минских договоренностей 28 раз обстреливали позиции украинской армии на Донбассе, при этом днем ранее таких обстрелов было восемь. Об этом сообщает Штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Контролируемые Россией боевики открывали огонь в районах ответственности украинских оперативно-тактических групп Север и Восток. Отмечается, что при атаках оккупанты использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение. А возле Павлополя они применили авиационные ракеты С-8.

Бойцы ВСУ вели ответный огонь и смогли отразить атаки врага. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный. По данным разведки, за 20 июня ранен один оккупант.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Несмотря на все доказательства, Россия все это время отрицает свое участие.

17 июня 2020-го на Донбассе от пулевого ранения погиб матрос, старший солдат Илья Струк, уроженец села Летничье Волынской области.

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