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Война. Боевики совершили в четыре раза больше обстрелов, чем днем ранее

Война. Боевики совершили в четыре раза больше обстрелов, чем днем ранее - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
21.06.2020, 08:21

За прошедшие сутки оккупанты 28 раз обстреляли позиции украинских бойцов на Донбассе

За прошедшие сутки боевики гибридной армии РФ в нарушение Минских договоренностей 28 раз обстреливали позиции украинской армии на Донбассе, при этом днем ранее таких обстрелов было восемь. Об этом сообщает Штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Контролируемые Россией боевики открывали огонь в районах ответственности украинских оперативно-тактических групп Север и Восток. Отмечается, что при атаках оккупанты использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение. А возле Павлополя они применили авиационные ракеты С-8.

Бойцы ВСУ вели ответный огонь и смогли отразить атаки врага. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный. По данным разведки, за 20 июня ранен один оккупант. 

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • Несмотря на все доказательства, Россия все это время отрицает свое участие.
  • 17 июня 2020-го на Донбассе от пулевого ранения погиб матрос, старший солдат Илья Струк, уроженец села Летничье Волынской области. 

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Марк Сировой
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