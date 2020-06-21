Война. Боевики совершили в четыре раза больше обстрелов, чем днем ранее

За прошедшие сутки боевики гибридной армии РФ в нарушение Минских договоренностей 28 раз обстреливали позиции украинской армии на Донбассе, при этом днем ранее таких обстрелов было восемь. Об этом сообщает Штаб операции объединенных сил в Facebook.
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Контролируемые Россией боевики открывали огонь в районах ответственности украинских оперативно-тактических групп Север и Восток. Отмечается, что при атаках оккупанты использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение. А возле Павлополя они применили авиационные ракеты С-8.
Бойцы ВСУ вели ответный огонь и смогли отразить атаки врага. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный. По данным разведки, за 20 июня ранен один оккупант.
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