Война на Донбассе. При обстреле боевиков гибридной армии РФ погиб военный ВСУ

Сегодня, 17 июня, во время обстрела боевиков гибридной армии РФ на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщает штба Операции объединенных сил в Facebook.
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В штабе пока не раскрывают имени, должности, подразделения службы и места гибели военного.
По данным штаба, сегодня по состоянию на 17:30 враг трижды открывал огонь в зоне оперативно-тактической группы Север. Обстрелы зафиксированы у Луганского, Шумов и Орехового.
Украинские военные вели ответный огонь и отбили атаки российских оккупантов. Число убитых и раненых врагов уточняется.
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