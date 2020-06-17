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Война на Донбассе. При обстреле боевиков гибридной армии РФ погиб военный ВСУ

Война на Донбассе. При обстреле боевиков гибридной армии РФ погиб военный ВСУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
17.06.2020, 18:49

Военный ВСУ погиб на Донбассе из-за обстрела боевиков. Трагедия произошла в зоне оперативно-тактической группы Север

Сегодня, 17 июня, во время обстрела боевиков гибридной армии РФ на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщает штба Операции объединенных сил в Facebook.

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В штабе пока не раскрывают имени, должности, подразделения службы и места гибели военного.

По данным штаба, сегодня по состоянию на 17:30 враг трижды открывал огонь в зоне оперативно-тактической группы Север. Обстрелы зафиксированы у Луганского, Шумов и Орехового.

Украинские военные вели ответный огонь и отбили атаки российских оккупантов. Число убитых и раненых врагов уточняется.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • 11 июня 2020-го бойцы операции объединенных сил ликвидировали восемь российских оккупантов и коллаборационистов.

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Марк Сировой
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