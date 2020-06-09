Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский не собирается оскорблять Путина: Такие вещи приводят к тысячам смертей

Зеленский не собирается оскорблять Путина: Такие вещи приводят к тысячам смертей - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.06.2020, 12:16

Президент говорит, что рискует "не собой и не рейтингами", а жизнями людей. "И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу", - подчеркнул он

Нельзя подставлять свою страну, оскорбляя президента другой, потому что иногда это приводит к многим смертям. Так считает глава государства Владимир Зеленский, о чем пишет Украинская правда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Зеленского, его "не сильно интересуют человеческие качества" противника по переговорам - президента РФ Владимира Путина. Но, говорит он, "ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное".

"Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей", - отметил президент.

Президент сравнив ситуацию с Донбассом с лабиринтом, количество своей информации о ситуации по войне на Донбассе - с океаном, а объем данных критиков - с озером.

"Я – в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина, она не такая. Она другая вообще–то. Но цель у нас одна: что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все – украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне и там помогайте", - резюмировал он.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие с 2014 года при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений). РФ говорит, что она ни при чем, и утверждает, что война в Украине - "гражданская".
  • На Донбассе с начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Читайте также: Услышать Донбасс. Названы имена переселенцев-переговорщиков "от ОРДЛО" – фото

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский война Донбасс владимир путин переговоры оскорбление
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 