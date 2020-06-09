Зеленский не собирается оскорблять Путина: Такие вещи приводят к тысячам смертей

Нельзя подставлять свою страну, оскорбляя президента другой, потому что иногда это приводит к многим смертям. Так считает глава государства Владимир Зеленский, о чем пишет Украинская правда.
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По словам Зеленского, его "не сильно интересуют человеческие качества" противника по переговорам - президента РФ Владимира Путина. Но, говорит он, "ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное".
"Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей", - отметил президент.
Президент сравнив ситуацию с Донбассом с лабиринтом, количество своей информации о ситуации по войне на Донбассе - с океаном, а объем данных критиков - с озером.
"Я – в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина, она не такая. Она другая вообще–то. Но цель у нас одна: что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все – украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне и там помогайте", - резюмировал он.
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