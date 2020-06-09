Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Названы переселенцы, которые стали переговорщиками "от ОРДЛО"

Названы переселенцы, которые стали переговорщиками "от ОРДЛО" - Фото
КПВВ Новотроицкое (Фото: пресс-служба ГПСУ)
09.06.2020, 09:57

Четверо переселенцев с территории ОРДЛО сегодня начинают работу в трехсторонней контактной группе Минска

Вынужденные переселенцы с Донбасса - главред ресурса ОстроВ Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан, - уже с сегодняшнего дня, 9 июня, будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Первые два ("от Донецка") сообщили об этом в соцсетях, переговорщики "от Луганска" подтвердили LIGA.net свое участие сами.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Гармаш отметил, что они "по-любому" имеют больше отношения к Украине, чем "новоиспеченные владельцы краснокожей российской паспортины", которых в ТКГ присылают оккупанты. Переселенцы заявили, что речь идет не о консультационном совете, который хотели создать ранее, но от этой идеи отказались.

Казанский уточнил, что в минских соглашениях есть пункты №11 и №12, где говорится, что вопросы местных выборов и закон об особом статусе согласовывается "с представителями ОРДЛО". Гармаш добавил, что их включение в ТКГ - "это дословное и формальное выполнение" соглашений.

"В документе нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как ЛНР и ДНР, нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать", - пояснил Казанский.

Читайте также: Грызлов пожаловался, что украинцы в Минске отказались от переговоров с боевиками

Главред ОстроВ отметил, что они, как представители ОРДЛО, будут вести консультации "с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса".

"Мы сегодня уже начинаем работать. Задача одна – навести порядок в стране, чтобы был мир, и соединить страну", - сказал Либстер LIGA.net.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

Новость дополняется...

Читайте также: Как Украина выбирает представителей в ТКГ: список вопросов для кандидатов 

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
переговоры ордло минские соглашения ткг Денис Казанский консультативный совет Сергей Гармаш Константин Либстер Вадим Горан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 