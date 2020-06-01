Как Украина выбирает представителей в ТКГ: список вопросов для кандидатов

Алексей Резников (фото - facebook.com-reznikovoleksii)

"Зачем это вам?", "Что для вас Донбасс?" – на такие вопросы должен ответить соискатель на должность переговорщика в украинской группе "от ОРДЛО". Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал LIGA.net, как проходят собеседования с кандидатами для предложенной новой структуры в Минске - подгруппе в трехсторонней консультативной группе.

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С 5 мая он является первым замглавы украинской делегации на переговорах.

Отбор 10 представителей в украинскую часть группы "от ОРДЛО" начался в середине мая. Список вопросов, которые Резников задает на собеседовании в процессе первичного отбора:

1. Зачем это вам? Какая конечная цель вашего участия?

2. Откуда вы? Расскажите о вашем бэкграунде?

3. Почему именно вы? Чем вы можете быть полезны?

4. Считаете ли вы себя стрессоустойчивым?

5. Избирались ли вы в органы местного самоуправления в 2010 году?

6. Что для вас Донбасс?

7. Есть ли у вас близкие люди на временно оккупированных Россией территориях Украины? Поддерживаете ли вы с ними связь? Попадают ли они в зону риска в случае, если вы появитесь в переговорном процессе?

8. Что такое ОРДЛО?

9. Дайте определение тому, что сейчас происходит на Донбассе. Кто стороны?

10. Что вы знаете о минском процессе?

11. Как вы себе представляете переговорный процесс в трехсторонней контактной группе (ТКГ)? Как это происходит, по вашему мнению?

12. Назовите стороны переговорного процесса в ТКГ? Обозначьте их роли.

13. Верите ли вы в результат минского процесса? По вашему, это стратегия или тактика?

14. Верят ли вам люди? Кто не верит?

15. Готовы ли вы к полной проверке вашей личности СБУ?

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Он отказался озвучить имена собеседуемых, аргументировав это тем, что у многих из них на неконтролируемой территории проживают родственники и друзья.

СПРАВКА. Консультативный совет, среди прочих, усаживает



Россия говорит, что такой совет - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ седьмой год называет свою . Консультативный совет, среди прочих, усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток с территорий, захваченных террористическими организациями ДНР/ЛНР, а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ. Власти Украины утверждают , что это не будут те, "кто представляет сейчас Л/ДНР".Россия говорит, что такой совет - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ седьмой год называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной". Кремлевские марионетки в Донбассе считают, что совет - это добро официального Киева на прямой диалог с ними.

Ранее Резников рассказывал, кто может стать представителем от Украины в совете: выходцы из ОРДЛО, которые жили/проживали там, были прописаны или зарегистрированы.

Это, по его словам, могут быть избранные на законных выборах в 2010 году главы сельских, поселковых советов, мэры городов, депутаты районных, городских или областных советов, а также журналисты, священники, спортсмены, люди из культурной сферы, правозащитники и юристы.

С 5 мая Резников является первым замглавы украинской делегации на переговорах.

ОРДЛО - Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, термин из минских соглашений; фактически - захваченная РФ территория Донбасса.

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