Зеленский: Субъекты войны – РФ, Украина, ОБСЕ, но воюют на Донбассе разные люди

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)

На стороне боевиков воюют разные люди, в том числе российские военные и граждане, а субъектами войны на Донбассе являются Украина, Россия и ОБСЕ. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал президент Владимир Зеленский.

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"Несмотря на то, что в Минске есть представители так называемых "ДНР/ЛНР", мы понимаем, что говорим с РФ. Нас там три участника: Украина, Россия, ОБСЕ. Это и есть субъекты Минска, конфликта и войны", - сказал он.

По словам Зеленского, украинская сторона понимает, откуда из России идут команды "людям, которые сидят в Минске".

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В то же время президент отметил, что непосредственно участвуют в войне на стороне боевиков "разные" люди.

"Они там разные. Я знаю что происходит. Там есть россияне, там есть украинцы с российскими паспортами после паспортизации. Я даже не знаю, кто они – люди с украинским и российскими паспортами<…>. Потому они разные", - пояснил президент.

Президент добавил, что Украина знает точно, кто там есть, их количество и причины, почему они стреляют. Он также сказал, что есть много доказательств причастности российского десанта и других россиян.

"Там все есть: и российские военные, и российские граждане", - сказал он.

Сегодня Зеленский заявил на пресс-конференции, что с Россией нужно договариваться.

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