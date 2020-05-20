Зеленский о Путине: "Мы должны с ними говорить и договариваться"

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

С Россией необходимо договариваться, минский формат - приоритетный, но возможны и другие форматы, которые приблизят окончание войны. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, что сейчас продолжаются консультации с Германией и Францией в рамках нормандского процесса, Украина не оставляет вопрос возвращения людей и оккупированных территорий, несмотря на то, что в условиях борьбы с коронавирусом все страны заняты внутренними проблемами.

При этом Зеленский заявил, что встреч или звонков с президентом России Владимиром Путиным в каком-либо формате в последнее время не было.

"Что касается президента России... мы ничего с этим не сделаем. Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Я еще раз говорю: минский формат - приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату, мне все равно. Нам нужен результат", - заявил президент.

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