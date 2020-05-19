Ермак и Кулеба посетят в Германию: с кем встретятся и о чем будут говорить

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетят Берлин 2 июня. Об этом сообщили LIGA.net два собеседника в МИД и Офисе президента.
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В рамках визита Ермак и Кулеба встретятся с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и советником канцлера Германии Ангелы Меркель по внешним вопросам Яном Хеккером.
Стороны намерены обсудить пути разблокировки работы трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), сообщил собеседник в МИД.