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Ермак и Кулеба посетят в Германию: с кем встретятся и о чем будут говорить

Ермак и Кулеба посетят в Германию: с кем встретятся и о чем будут говорить - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
19.05.2020, 15:17

В МИД сообщили, что стороны намерены обсудить пути разблокировки работы трехсторонней контактной группы

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетят Берлин 2 июня. Об этом сообщили LIGA.net два собеседника в МИД и Офисе президента.

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В рамках визита Ермак и Кулеба встретятся с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и советником канцлера Германии Ангелы Меркель по внешним вопросам Яном Хеккером.

Стороны намерены обсудить пути разблокировки работы трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), сообщил собеседник в МИД.

  • 16 мая Ермак сообщал, что в ближайшие недели вместе с Кулебой поедет в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов.

 

Арина Толина, Юрий Смирнов
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