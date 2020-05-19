Ермак и Кулеба посетят в Германию: с кем встретятся и о чем будут говорить

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетят Берлин 2 июня. Об этом сообщили LIGA.net два собеседника в МИД и Офисе президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



В рамках визита Ермак и Кулеба встретятся с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и советником канцлера Германии Ангелы Меркель по внешним вопросам Яном Хеккером.



Стороны намерены обсудить пути разблокировки работы трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), сообщил собеседник в МИД.

Ермак сообщал , что в ближайшие недели вместе с поедет в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов. 16 маяКулебой