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На следующей встрече ТКГ Украина представит группу ОРДЛО - Ермак

На следующей встрече ТКГ Украина представит группу ОРДЛО - Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
16.05.2020, 15:44

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что именно переселенцы, которые не имеют отношением к боевикам, должны представлять ОРДЛО в ТКГ

На следующей встрече трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ) в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран группы G7 и главой представительства Европейского Союза в Украине, передает пресс-служба ОП.

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В Офисе президента подчеркнули, что переселенцы смогут "представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших военных, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и мира для дальнейшего активного продвижения в минском процессе.

Ермак также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой поедет в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.
  • 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В нее вошли представители правительства и Верховной Рады.
  • 6 мая в Офисе президента сообщили, что Украина предложила новый формат работы трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, - привлечь к работе ТКГ внутренне перемещенных лиц.
  • 15 мая вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал о поиске кандидатур из числа переселенцев для участия в переговорах в минской трехсторонней контактной группе.

Читайте также: Резников: У "приглашенных" от ОРДЛО в ТКГ – гражданство России

Арина Толина
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