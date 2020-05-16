На следующей встрече ТКГ Украина представит группу ОРДЛО - Ермак

На следующей встрече трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ) в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран группы G7 и главой представительства Европейского Союза в Украине, передает пресс-служба ОП.
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В Офисе президента подчеркнули, что переселенцы смогут "представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".
"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших военных, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак.
Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и мира для дальнейшего активного продвижения в минском процессе.
Ермак также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой поедет в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов.
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