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Резников: У "приглашенных" от ОРДЛО в контактной группе – российское гражданство

Резников: У "приглашенных" от ОРДЛО в контактной группе – российское гражданство - Фото
Алексей Резников (фото - пресс-служба КГГА)
15.05.2020, 22:25

Так называемые приглашенные Россией на заседания трехсторонней контактной группы "представители" ОРДЛО имеют гражданство РФ

Россия "пригласила" на состоявшееся 14 мая заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову. Эти люди имеют гражданство РФ. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина.

Резников отметил, что заседание контактной группы началось в 13:00, около 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили "приглашенных" от ОРЛО (Дейнего) и ОРДО (Никонорова).

В течение переговоров с 13:00 до 15:00, по словам Резникова, украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые приглашенные от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.

Украинская сторона предъявила копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Дейнего, фотокопии которых опубликованы на РБК-Украина.

  • 4 мая стало известно о предложении Ермака включить в украинскую делегацию в ТКГ представителей Кабмина не ниже замминистра, а также народных депутатов. По словам Ермака, это нужно для того, что дать "импульс" переговорам в Минске.
  • 12 мая сообщалось, что Украина решила расширить свое представительство в ТКГ, делегировав туда вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров (в частности, замминистра обороны) и народных депутатов.
  • Вчера состоялось заседание ТКГ, на котором Офис Зеленского выдвинул условия для выборов в Донбассе.

Читайте также: Украина предложила РФ отменить "национализацию" боевиками предприятий в ОРДЛО

Наталия Медведева
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