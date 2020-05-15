Резников: У "приглашенных" от ОРДЛО в контактной группе – российское гражданство

Алексей Резников (фото - пресс-служба КГГА)

Россия "пригласила" на состоявшееся 14 мая заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову. Эти люди имеют гражданство РФ. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина.

Резников отметил, что заседание контактной группы началось в 13:00, около 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили "приглашенных" от ОРЛО (Дейнего) и ОРДО (Никонорова).

В течение переговоров с 13:00 до 15:00, по словам Резникова, украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые приглашенные от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.

Украинская сторона предъявила копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Дейнего, фотокопии которых опубликованы на РБК-Украина.

4 мая стало известно о предложении Ермака включить в украинскую делегацию в ТКГ представителей Кабмина не ниже замминистра, а также народных депутатов. По словам Ермака, это нужно для того, что дать "импульс" переговорам в Минске.

12 мая сообщалось, что Украина решила расширить свое представительство в ТКГ , делегировав туда вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова , заместителей министров (в частности, замминистра обороны) и народных депутатов.

Вчера состоялось заседание ТКГ, на котором Офис Зеленского выдвинул условия для выборов в Донбассе.

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