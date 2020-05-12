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На следующих переговорах ТКГ Украину представит замминистра обороны

На следующих переговорах ТКГ Украину представит замминистра обороны - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
12.05.2020, 20:10

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств-участников нормандского формата

На следующей видеоконференции трехсторонней контактной группы представлять Украину будет заместитель министра обороны. Об этом шла речь во время телефонного разговора, который провел глава Офиса президента Андрей Ермак с политическими советниками лидеров государств-участников нормандского формата, сообщает пресс-служба ОП.

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В разговоре стороны уделили особое внимание вопросам безопасности, достижения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Также обсудили подготовку к будущей видеоконференции ТКГ. Ранее Украина решила расширить свое представительство в этой структуре, делегировав туда вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и народных депутатов.

"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - сказал Ермак.

Глава ОП не уточнил, кто именно из пяти замов главы Минобороны будет участвовать в переговорах.

  • 4 мая стало известно о предложении Ермака включить в украинскую делегацию в ТКГ представителей Кабмина не ниже замминистра, а также народных депутатов. По словам Ермака, это нужно для того, что дать "импульс" переговорам в Минске. 
  • Экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко назвала это "продолжение легитимизации "республик" и "новым шагом к реализации сценария Кремля о прямом диалоге с Донецком и Луганском". 



Вадим Ребрина
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