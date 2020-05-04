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Ермак предложил включить в минскую группу депутатов и нескольких замминистра

Ермак предложил включить в минскую группу депутатов и нескольких замминистра - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
04.05.2020, 20:41

Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает искать способ дать "импульс" переговорам в Минске

В Офисе президента предложили включить в украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу представителей исполнительной и законодательной власти Украины. Об этом во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинской Белого Дома" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Украинская правда.

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По его словам, страны-участницы нормандского формата соглашаются с необходимостью дать "импульс" переговорам в Минске, чтобы сделать эту работу более эффективной.

"Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представленности ТКГ. То есть наряду с руководителем нашей делегации Кучмой, его заместителем становится вице-премьер Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по одному представителю на уровне не ниже замминистра", - рассказал Ермак.

Также в состав украинской делегации предложено включить народных депутатов. "Также мы добавляем представителей парламента, и к этой работе будут привлечены руководители нескольких профильных комитетов", - сказал глава ОП.

"Мы надеемся, что на такое же усиление пойдут и россияне. И это значит, что переговоры станут эффективными", - добавил Ермак.

  • 11 марта 2020 г в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. На заседании был подписан протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ "консультативного совета" с участием "представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником". Само решение о создании совета еще не принято.
  • В ответ на петицию с требованием отозвать подписи под протоколом президент Владимир Зеленский заявил, что не может этого сделать, так как это, по его словам, не регламентировано законодательством. 

Вадим Ребрина
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Донбасс минск леонид кучма андрей ермак
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