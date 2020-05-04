Ермак предложил включить в минскую группу депутатов и нескольких замминистра

В Офисе президента предложили включить в украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу представителей исполнительной и законодательной власти Украины. Об этом во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинской Белого Дома" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Украинская правда.
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По его словам, страны-участницы нормандского формата соглашаются с необходимостью дать "импульс" переговорам в Минске, чтобы сделать эту работу более эффективной.
"Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представленности ТКГ. То есть наряду с руководителем нашей делегации Кучмой, его заместителем становится вице-премьер Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по одному представителю на уровне не ниже замминистра", - рассказал Ермак.
Также в состав украинской делегации предложено включить народных депутатов. "Также мы добавляем представителей парламента, и к этой работе будут привлечены руководители нескольких профильных комитетов", - сказал глава ОП.
"Мы надеемся, что на такое же усиление пойдут и россияне. И это значит, что переговоры станут эффективными", - добавил Ермак.