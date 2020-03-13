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"Консультации" с боевиками. О чем договорились 11 марта в Минске – документ

"Консультации" с боевиками. О чем договорились 11 марта в Минске – документ - Фото
КПВВ Новотроицкое (Фото: пресс-служба ГПСУ)
13.03.2020, 12:20

Решение об учреждении "консультативного совета" по ОРДЛО хотят подписать 25 марта после переговоров с представителями ОБСЕ, Франции и ФРГ

Так называемый консультативный совет, сформировать который договорились 11 марта на заседании минской контактной группы, усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток из террористических организаций ДНР/ЛНР. Это следует из подписанных в среду в Минске документов, которые опубликовал ресурс ZN.ua.

"В состав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции (при согласии ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции)", - говорится в документе.

Таким образом, страна-оккупант Россия будет представлена на переговорной площадке не стороной конфликта, а "советником". 

Заседания совета (не реже раза в две недели в день перед заседанием ТКГ или по необходимости) будет модерировать представитель ОБСЕ, решения принимаются 3/4 голосов от установленной численности совета с решающим голосом. Решения совета будут носить рекомендательный характер.

"Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в ОРДЛО Украины", - отмечается на скане итогов встречи в Минске.

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Евгений Пилипенко
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Донбасс переговоры ордло минские соглашения консультативный совет
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