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Зеленский предложил патрулировать ОРДЛО с их представителями

Зеленский предложил патрулировать ОРДЛО с их представителями - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
15.02.2020, 21:43

Президент отметил, что для проведения выборов важно иметь контроль над границей и механизмы контроля оккупированной территории

Украина предложила патрулировать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей совместно с представителями этих территорий и членами миссии ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, сообщает Европейская правда.

Президент отметил, что для проведения выборов важно иметь контроль над границей и механизмы контроля оккупированной территории.

По его словам, рассматривается возможность совместного контроля. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он. Зеленский не уточнил, о каких именно представителях идет речь, но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по минским переговорам согласовать такой вариант. Он также сказал ,что этот вопрос обсуждался в нормандском формате.

Изначально ряд СМИ сообщили, что Зеленский согласился на совместное с представителями ОРДЛО патрулирование госграницы.

Позже источник УП в украинской делегации в Мюнхене уточнил, что "речь идет о совместном патрулировании на оккупированных территориях украинской полиции, ОБСЕ и территориальной полиции". Что касается границы, то Украина рассчитывает иметь над ней непосредственный контроль, сказал собеседник издания.

  • 4 февраля наблюдатели специальной мониторинговой миссии  ОБСЕ зафиксировали 14 тентованных грузовиков на трех неподконтрольных участках украинско-российской границы.
  • 11 февраля Зеленский заявил, что чувствует, что Россия готова думать над изменением минских соглашений, и надеется на проведение выборов по всей Украине осенью этого года.

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Владимир Зеленский Донбасс выборы ордло
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