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ОБСЕ сообщила, что происходит на трех участках границы с Россией

ОБСЕ сообщила, что происходит на трех участках границы с Россией - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
04.02.2020, 10:15

Миссия ОБСЕ зафиксировала тентованные грузовики во временно оккупированных пунктах пропуска Должанском, Успенке и Новоазовске

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии  ОБСЕ зафиксировали 14 тентованных грузовиков на трех неподконтрольных участках украинско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе вблизи временно оккупированного Должанского (84 км к юго-востоку от Луганска) за 40 минут, наблюдатели видели, что из Украины выехали два тентованных грузовика (один с табличками террористических организаций ЛНР и один с ДНР), один автобус (с табличками боевиков).

Находясь недалеко от захваченной гибридной армией РФ Успенки (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение 20 минут, члены патруля зафиксировали, что в Украину заехали 18 автомобилей (два с украинскими номерными знаками, 12 - с российскими, а также четыре с табличками террористов), восемь тентованных грузовиков (четыре с украинскими номерными знаками, два - с российскими и два с табличками боевиков), два автобуса.

Из Украины выехали 34 автомобиля (в том числе 17 с табличками террористической организации ДНР), четыре тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками и один с российскими).

В пункте пропуска на границе в районе Новоазовска (102 км к юговостоку от Донецка) на протяжении 30 минут члены патруля миссии отметили, что в Украину заехали восемь автомобилей (один с украинскими номерными знаками, два - с российскими и пять с табличками боевиков) и два тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками). Из Украины выехали шесть автомобилей и два тентованных грузовика (с табличками террористов).

  • 29 ноября в Мариновке (78 км к востоку от Донецка) миссия ОБСЕ впервые зафиксировала белый контейнер с двумя флагами (черно-сине-красного и красно-сине-красного цветов).
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Россия граница обсе грузовики
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