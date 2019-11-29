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Впервые ОБСЕ зафиксировала контейнер с флагами на границе с РФ

Впервые ОБСЕ зафиксировала контейнер с флагами на границе с РФ - Фото
Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)
29.11.2019, 11:20

По данным ОБСЕ, белый контейнер находился в 78 километрах к востоку от временно оккупированного Донецка на блокпосту боевиков

На неподконтрольном участке украинско-российской границы в Мариновке (78 км к востоку от Донецка) наблюдатели ОБСЕ впервые зафиксировали белый контейнер с двумя флагами (черно-сине-красного и красно-сине-красного цветов). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, контейнер находился на левой стороне дороги, примерно в 50 метрах от сооружений блокпоста боевиков.

На протяжении примерно часового наблюдения патруль миссии видел, что в Украину въехали 12 автомобилей (четыре с украинскими номерными знаками, два - с российскими и шесть с табличками террористической организации ДНР), один тентованный грузовик (с табличками "ДНР"), зашли двое мужчины (40-49 лет).

Из Украины выехали 35 автомобилей (четыре с украинскими номерными знаками, 20 - с российскими и 11 с табличками террористов), два тентованных грузовика (один с украинскими номерными знаками и один с табличками "ДНР"), три автобуса (два с номерными знаками Российской Федерации и один с табличками "ДНР").

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На границе вблизи Успенки (73 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели, что в Украину въехали 18 автомобилей (шесть с российскими номерными знаками и 12 с табличками боевиков), 11 тентованных грузовиков (семь с украинскими номерными знаками и четыре с табличками "ДНР"), одна автоцистерна для перевозки бензина (с украинскими номерными знаками), три автобуса (с табличками "ДНР").

Из Украины выехали 26 автомобилей (пять с украинскими номерными знаками, 11 - с российскими и 10 с табличками "ДНР"), три тентованных грузовика (один с украинскими номерными знаками и два с табличками "ДНР"), одна цистерна для химических жидкостей (с табличками "ДНР") и восемь автобусов (один с номерными знаками Российской Федерации и семь с табличками "ДНР").

  • 24 октября Россия в очередной раз вторглась в Украину с так называемым "гумконвоем", украинский МИД направил РФ ноту протеста.

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