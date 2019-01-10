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10.01.2019, 09:05

"Денег нет": боевики заставляют менять украинские номера авто

"Денег нет": боевики заставляют менять украинские номера авто - Фото
Луганск, январь 2019 года (фото - LIGA.net)

Собеседники в захваченном гибридными войсками РФ Луганске отметили, что пока не намерены менять украинские номера на своих машинах

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Во временно окккупированном Луганске боевики заставляют водителей менять украинские номера автомобилей на номера террористической организации ЛНР. Об этом сообщили LIGA.net несколько собеседников на правах анонимности.

По словам источников LIGA.net, особенно это касается предпринимателей.

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"Денег (у подконтрольных боевикам структур, - ред.) нет: их брать, видимо, уже и негде. Многие предприятия не работают, нужно же хоть как-то им наполнять "казну", - уточнил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой источник добавил, что "ему рекомендовали" это сделать с 1 января 2019 года.

"Но пока я не собираюсь ничего менять. Меня вполне устраивают украинские номера. В городе много машин с украинскими номерами, есть, конечно, и российские, и ЛНРовские. Пусть они лучше дороги расчистят не только в центре города", - подчеркнул он.

Он уточнил, что вчера несколько маршруток остановили на несколько часов работу из-за нечищеных дорог в городе.

29 ноября 2018 года на заправках Луганска отмечался дефицит бензина А-95.

 

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Теги: боевики, Луганск, украинские номера авто
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