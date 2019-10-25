Украина направила РФ очередную ноту протеста: названа причина

Украина отреагировала на сообщение в России об очередном "гуманитарном конвое" для оккупированного Донбасса, сообщила спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко в Twitter.
По ее словам, дипломатам страны-агрессора направили очередную ноту протеста.
"Россия не останавливается и нарушает международное законодательство. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса", - написала пресс-секретарь МИД.
Международное сообщество дипломаты вновь призвали отреагировать надлежащим образом.
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