Украина направила РФ очередную ноту протеста: названа причина

гумконвой (фото - боевики)

Украина отреагировала на сообщение в России об очередном "гуманитарном конвое" для оккупированного Донбасса, сообщила спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко в Twitter.

По ее словам, дипломатам страны-агрессора направили очередную ноту протеста.

"Россия не останавливается и нарушает международное законодательство. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса", - написала пресс-секретарь МИД.

Международное сообщество дипломаты вновь призвали отреагировать надлежащим образом.

24 октября МЧС России на своем сайте сообщило об очередной (88-й) "гуманитарной помощи", доставленной на оккупированный Донбасс.

До этого МИД уже реагировал на аналогичный "конвой", отправленный 17 октября.

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