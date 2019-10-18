Россия отправила в оккупированный Донбасс "гумковой": реакция МИД

Российский "гумконвой" (Фото: ресурсы боевиков)

В МЧС России заявили, что отправили в оккупированный гибридной армией РФ Донбасс очередной - 87-й "гуманитарный конвой". Об этом сообщается на сайте Министерства 17 октября.

Россияне уже традиционно заявляют, что автомобили доставили "тонны детских продуктовых наборов - молочные смеси и консервы".

Сегодня на очередную выходку РФ отреагировали в украинском Министерстве иностранных дел. Спикер МИД Екатерина Зеленко рассказала о направленной стране-агрессору ноте протеста из-за незаконно поставленного "гумконвоя". "Осуждаем нарушение Кремлем минских соглашений и призываем соблюдать взятые на себя обязательства", - написала она в Twitter.

Депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко сегодня заявил , что Россия не хочет решать конфликт в Донбассе по существу.

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