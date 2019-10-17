СБУ назвала число пропавших без вести в оккупированном Донбассе

Тюремный забор (иллюстративное фото - pixabay.com)

Пропавшими без вести в оккупированном российской гибридной армией Донбассе считаются 257 человек. Об этом сообщили в СБУ, передает Радио Свобода.

Отмечается, что по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 257 человек значатся пропавшими без вести, 240 человек незаконно лишены свободы.

В СБУ отметили, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать их освобождению.

Сегодня, 17 октября, Константиновский районный суд Донецкой области заочно дал 12 лет лишения свободы бывшему сотруднику Службы безопасности за участие в террористической организации.

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