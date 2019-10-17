Экс-сотруднику СБУ дали 12 лет: искал информаторов для боевиков

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Константиновский городорайонный суд Донецкой области заочно дал 12 лет лишения свободы бывшему сотруднику Службы безопасности Украины за участие в террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что бывший начальник одного из отделений СБУ в 2014 году присоединился к рядам боевиков. Он активно противодействовал военным подразделением и правоохранительным органам, вовлеченным в АТО и ООС.

Он возглавил одну из группировок, а также искал среди местного населения граждан, которых под угрозой уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих ВСУ.

"В случае отказа сотрудничать он поддавал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы", - говорится в заявлении пресс-центра.

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