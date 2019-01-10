Научный сотрудник из Харькова передавал РФ данные о ВСУ

Фото: СБУ

СБУ задержала сотрудника одного из харьковских научных учреждений, который передавал РФ информацию о ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди "слитых" данных были места дислокации военных частей, информация об их принадлежности к тому или иному роду войск, личные данные военнослужащих ВСУ и места их службы.

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Все эти данные он передавал своим кураторам посредством электронных каналов связи.

Также сообщается, что подозреваемый собирал личные данные о сотрудниках со своего места работы, которые принимали участие в АТО.

В ходе обысков места проживания задержанного, правоохранители изъяли электронный носитель с информацией о военных ВСУ, которая имела гриф ограничения доступа "для служебного пользования".

По факту задержания открыто уголовное производство.

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