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10.01.2019, 15:08

Научный сотрудник из Харькова передавал РФ данные о ВСУ

Научный сотрудник из Харькова передавал РФ данные о ВСУ - Фото
Фото: СБУ

Он передавал РФ личные данные военнослужащих ВСУ, которые имели гриф ограничения доступа

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СБУ задержала сотрудника одного из харьковских научных учреждений, который передавал РФ информацию о ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди "слитых" данных были места дислокации военных частей, информация об их принадлежности к тому или иному роду войск, личные данные военнослужащих ВСУ и места их службы.

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Все эти данные он передавал своим кураторам посредством электронных каналов связи. 

Также сообщается, что подозреваемый собирал личные данные о сотрудниках со своего места работы, которые принимали участие в АТО. 

В ходе обысков места проживания задержанного, правоохранители изъяли электронный носитель с информацией о военных ВСУ, которая имела гриф ограничения доступа "для служебного пользования".  

По факту задержания открыто уголовное производство.

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Теги: сбу, война в донбассе, вербовка
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