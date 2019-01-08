СБУ рассказала, сколько шпионов разоблачила в прошлом году

В 2018 году контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Об этом говорится в отчете службы за прошлый год.
Также были открыты 114 уголовных дел по факту государственной измены.
Военная контрразведка задержала 54 участника террористических организаций Л/ДНР, также вступили в силу 114 обвинительных приговоров по делам ВКР.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности в прошлом году предотвратила восемь терактов на территории страны.