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08.01.2019, 11:13

СБУ рассказала, сколько шпионов разоблачила в прошлом году

СБУ рассказала, сколько шпионов разоблачила в прошлом году - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По факту госизмены Служба безопасности Украины в прошлом году открыла больше 100 уголовных дел

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В 2018 году контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Об этом говорится в отчете службы за прошлый год. 

Также были открыты 114 уголовных дел по факту государственной измены. 

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Военная контрразведка задержала 54 участника террористических организаций Л/ДНР, также вступили в силу 114 обвинительных приговоров по делам ВКР. 

Ранее сообщалось, что Служба безопасности в прошлом году предотвратила восемь терактов на территории страны.

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Теги: сбу, задержание, шпион, разведка, контрразведка, государственная измена
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