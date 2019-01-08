СБУ рассказала, сколько шпионов разоблачила в прошлом году

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В 2018 году контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Об этом говорится в отчете службы за прошлый год.

Также были открыты 114 уголовных дел по факту государственной измены.

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Военная контрразведка задержала 54 участника террористических организаций Л/ДНР, также вступили в силу 114 обвинительных приговоров по делам ВКР.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности в прошлом году предотвратила восемь терактов на территории страны.