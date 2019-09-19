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Вербовка украинцев спецслужбами РФ. СБУ раскрыли схему ФСБ

Вербовка украинцев спецслужбами РФ. СБУ раскрыли схему ФСБ - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
19.09.2019, 11:25

Сотрудники российских спецслужб пытаются завербовать украинцев на пунктах пропуска в Донбассе

Жительница Хмельницкой области сообщила СБУ о попытке спецслужб РФ завербовать ее для осуществления разведки против госбезопасности Украины, передает пресс-центр СБУ.

Женщина рассказала, что ее беспричинно задержали на пункте пропуска в Станице Луганской, когда она возвращалась после посещения родственников, проживающих на оккупированных территориях. С помощью угроз и шантажа сотрудники ФСБ пытались склонить ее к негласному сотрудничеству. Они требовали от нее собирать информацию о размещении военных объектов в регионе.

Так как женщина не исполнила противоправного задания российских спецслужб, суд освободил ее от уголовной ответственности.

  • Ранее СБУ разоблачила бывшего работника завода Крымский Титан из Херсонской области, которого при пересечении админграницы с Крымом завербовала ФСБ РФ.
  • В августе Генеральная прокуратура сообщила о подозрении двум боевикам, которые вербовали детей.
  • Власти не рекомендуют украинцам ездить на территорию страны-агрессора Россию из-за возможных провокаций и вербовки со стороны ФСБ. 

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