Вербовка украинцев спецслужбами РФ. СБУ раскрыли схему ФСБ

Иллюстративное фото: ЕРА

Жительница Хмельницкой области сообщила СБУ о попытке спецслужб РФ завербовать ее для осуществления разведки против госбезопасности Украины, передает пресс-центр СБУ.

Женщина рассказала, что ее беспричинно задержали на пункте пропуска в Станице Луганской, когда она возвращалась после посещения родственников, проживающих на оккупированных территориях. С помощью угроз и шантажа сотрудники ФСБ пытались склонить ее к негласному сотрудничеству. Они требовали от нее собирать информацию о размещении военных объектов в регионе.

Так как женщина не исполнила противоправного задания российских спецслужб, суд освободил ее от уголовной ответственности.

Ранее СБУ разоблачила бывшего работника завода Крымский Титан из Херсонской области, которого при пересечении админграницы с Крымом завербовала ФСБ РФ

В августе Генеральная прокуратура сообщила о подозрении двум боевикам, которые вербовали детей

Власти не рекомендуют украинцам ездить на территорию страны-агрессора Россию из-за возможных провокаций и вербовки со стороны ФСБ.

Читайте также: Зеленский назначил главного контрразведчика: кто он