Вербовка украинцев спецслужбами РФ. СБУ раскрыли схему ФСБ

Жительница Хмельницкой области сообщила СБУ о попытке спецслужб РФ завербовать ее для осуществления разведки против госбезопасности Украины, передает пресс-центр СБУ.
Женщина рассказала, что ее беспричинно задержали на пункте пропуска в Станице Луганской, когда она возвращалась после посещения родственников, проживающих на оккупированных территориях. С помощью угроз и шантажа сотрудники ФСБ пытались склонить ее к негласному сотрудничеству. Они требовали от нее собирать информацию о размещении военных объектов в регионе.
Так как женщина не исполнила противоправного задания российских спецслужб, суд освободил ее от уголовной ответственности.
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