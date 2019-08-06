Украинец рассказал о попытках вербовки со стороны ФСБ РФ: видео

СБУ разоблачила бывшего работника завода Крымский Титан из Херсонской области, которого при пересечении админграницы с Крымом завербовала ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там отметили, что повышенный интерес у российских спецслужб вызывают представители органов госвласти, правоохранители, военные и члены их семей, а также граждане, которые долгое время работали на стратегически важных объектах.

В СБУ рассказали, что зимой 2018 г представители ФСБ РФ завербовали жителя Херсонской обл во время его поездки в Крым.

"Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники вражеской спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях с СБУ. Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на Крымском Титане, видя в этом признаки диверсии", - говорится в сообщении.

Украинец, согласно информации СБУ, не предоставил оккупантам никакой реальной информации. Однако ФСБшники заставили его под диктовку написать "признание" в работе на СБУ и взять на себя обязательства о тайном сотрудничестве.

Мужчина предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки, отметили в СБУ.

Власти не рекомендуют украинцам ездить на территорию страны-агрессора Россию из-за возможных провокаций и вербовки со стороны ФСБ.