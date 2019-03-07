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07.03.2019, 12:45

"Шантаж и провокации": СБУ предупреждает о поездках в Россию

"Шантаж и провокации": СБУ предупреждает о поездках в Россию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В СБУ отметили, что спецслужбы РФ используют все возможные формы, методы и способы для того, чтобы завербовать украинцев

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Украинцам не рекомендуют ездить на территорию страны-агрессора Россию из-за возможных провокаций и вербовки со стороны ФСБ. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

"Хочу предупредить граждан Украины, которые посещают Российскую Федерацию. Каждый из вас должен четко осознавать вербовочные риски и беззащитность, которые вас ожидают на территории страны-агрессора", - подчеркнул он.

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По его словам, спецслужбы РФ используют все возможные формы, методы и способы для того, чтобы завербовать украинских граждан, в том числе откровенный шантаж и провокации.

Он напомнил, что в соответствии с ч.2 ст. 111 УК, от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, который не совершил никаких преступных действий по указанию представителей иностранного государства и добровольно заявил органам о своих связях с ними и полученных заданиях.

8 января 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин не исключил введение биометрического визового режима со страной-агрессором РФ.

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Теги: Климкин Павел, Россия, украинцы, вербовка, шантаж, поездки
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