Климкин не исключил введение биометрического визового режима с РФ

Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Министр иностранных дел Павел Климкин не исключает введение биометрического визового режима со страной-агрессором РФ. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала 1+1.

Климкин подчеркнул, что "правильная, умная фильтрация граждан РФ, которые едут в Украину, должна быть всегда".

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По его словам, в случае введения только визового режима, он не будет работать эффективно.

"Я всегда говорил, что если просто ввести визовый режим (с РФ, - ред.), этикетки штамповать, то оно никогда не будет работать. Если визовый режим с Россией, то только биометрический. Другой режим не будет работать. Сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных. Не исключено, что и биометрический визовый режим с РФ придет. Это такое, правда, серьезное решение, даже для нас", - отметил он.

4 сентября 2018 года Климкин заявлял, что Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией и ввести биометрический визовый режим.