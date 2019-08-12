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Вербовали детей. ГПУ сообщила о подозрении двум боевикам: видео

Вербовали детей. ГПУ сообщила о подозрении двум боевикам: видео - Фото
Дети на оккупированной территории Донбасса (Фото: facebook.com/gp.gov.ua)
12.08.2019, 21:47

Подозреваемые возглавляли так называемые военно-патриотические клубы на оккупированной территории

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении двум боевикам, которые вербовали детей для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подозреваемые возглавляли так называемые военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки" и общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия".

В ГПУ отмечают, что основные задачи таких объединений - вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности террористической деятельности ДНР под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях.

Подозреваемым инкриминируют осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации; создание не предусмотренных законами военизированных формирований и участие в их деятельности; руководство не предусмотренным законами военизированным формированиями; совершение по предварительному сговору группой лиц нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых, сообщили ГПУ.

Прокуратура сообщила, что открыла уголовное производство по видео, обнародованному Восточной правозащитной группой в мае.

  • Сегодня в Луганской области СБУ задержала бывшего боевика террористической организации ЛНР, который до ноября 2015 года участвовал в боевых боях против сил АТО в районе трассы Бахмутка.
  • 8 августа сообщалось, что в Луганской области матери боевика, которая систематически информировала сына про численность, место дислокации и пути перемещения сил и средств ВСУ, вынесли приговор по обвинению в терроризме.

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