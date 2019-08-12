Вербовали детей. ГПУ сообщила о подозрении двум боевикам: видео

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении двум боевикам, которые вербовали детей для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.
По данным следствия, подозреваемые возглавляли так называемые военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки" и общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия".
В ГПУ отмечают, что основные задачи таких объединений - вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности террористической деятельности ДНР под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях.
Подозреваемым инкриминируют осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации; создание не предусмотренных законами военизированных формирований и участие в их деятельности; руководство не предусмотренным законами военизированным формированиями; совершение по предварительному сговору группой лиц нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.
Досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых, сообщили ГПУ.
Прокуратура сообщила, что открыла уголовное производство по видео, обнародованному Восточной правозащитной группой в мае.
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