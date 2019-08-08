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В Луганской области мать оккупанта посадили за терроризм

В Луганской области мать оккупанта посадили за терроризм - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
08.08.2019, 16:21

В Службе безопасности Украины сообщают, что мать пророссийского боевика информировала его о численности сил и средств Вооруженных сил Украины

В Луганской области женщине вынесли приговор по обвинению в терроризме - пять лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации спецслужб, жительница села Трехизбенка Новоайдарского района систематически информировала сына, боевика террористической организации, действующей в Донбассе, про численность, место дислокации и пути перемещения сил и средств ВСУ. 

"Полученные от злоумышленницы данные боевик передавал командиру разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований", - сообщают в СБУ. 

Агенты сцепслужбы собирали данные на протяжение февраля-марта 2017 года, зафиксировав 16 таких телефонных разговоров. 

Информаторку задержали весной 2017 года. 

Следователи СБУ собрали доказательную базу, что, по их данным, подтверждает ее непосредственное содействие террористической организации, действующей в Донбассе

Новоайдаровский районный суд признал женщину виновной в пособничестве террористам. 

Сын осужденной объявлен в розыск. Против него открыто отдельное уголовное производство.  

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война Донбасс сбу терроризм
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