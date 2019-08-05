Бывшие заложники рассказали о пытках боевиков в Луганске: видео

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СБУ призывает без необходимости не ехать на временно оккупированные территории, а уж если вы там - быть осторожным и не привлекать внимание боевиков

Службы безопасности Украины собирает для международных судов против России показания бывших украинских заложников, которых боевики пытали на временно оккупированных РФ территориях Донбасса. Сегодня, 5 августа, в СБУ рассказали еще о двух случаях.

К правоохранителям обратился житель Станично-Луганского района, которого оккупанты обвинили в "связях с украинскими спецслужбами", после чего подвергли пыткам.

По его словам, когда он ездил к отцу в Луганск, его неоднократно задерживали боевики из террористической структуры "МГБ ЛНР", выбивая признание в неких преступлениях. В итоге его, избитого, вывезли за город и приказали возвращаться на свободную территорию Украины.

Об опыте пребывании в камере бывшего Луганского СИЗО рассказала и жительница Лисичанска. Кроме нее там была девушка, которую "спецслужбы" боевиков обвинили в "шпионской деятельности", избивали и пытали электротоком. Позднее, создавая видеосюжет для пропагандистского телеканала, ей дали заготовленный текст с "раскаянием", а затем "осудили" на 12 лет тюрьмы.

По словам жительницы Лисичанска, к "заключенным", которые содержались там по обвинению в убийствах и других тяжких уголовных преступлениях, "администрация" относилась гораздо гуманнее, чем к украинским патриотам.

С начала года уже 11 человек предоставили СБУ свидетельство о пытках над украинцами в застенках у террористов ЛНР.

ОРДЛО - "отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления", то есть временно оккупированные Россией территории на востоке.

Ранее политсоветник президента предложил переименовать Россию и русский язык, а фонд Деминициативы и центр Разумкова показали, сколько украинцев за автономию оккупированных территорий.

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Теги: война в донбассе, пытки
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