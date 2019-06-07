Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2019, 11:56

Франция за разблокирование Донбасса, "даже с провокациями" России

Франция за разблокирование Донбасса, "даже с провокациями" России - Фото
Изабель Дюмон (фото - ЕРА)

Посол Изабель Дюмон говорит, что если Украина хочет вернуть эти территории, "надо вернуть и сердца украинцев по обе стороны линии разграничения"

Французский посол в Украине Изабель Дюмон считает, что надо снять блокаду с захваченной Россией части Донбасса, "даже если с другой стороны вы получаете провокации" вроде раздачи украинцам в оккупации паспортов РФ. Об этом она заявила РБК-Украина.

Представитель официального Парижа полагает, что заслуживают поддержки все инициативы, направленные на восстановление мира в Донбассе.

"Франция всегда поддерживала обмен с населением по другую сторону линии соприкосновения", - заявила она.

При этом Дюмон считает, что позиция нового президента Владимира Зеленского "не раздувать эту историю" с российской паспортизацией в оккупированных районах Украины - "правильное решение, потому что идея состоит в том, чтобы открывать все двери для мирного урегулирования, даже если это сложно".

Ранее в АП заявили, что снять блокаду с ОРДЛО можно только после отмены там рублевой зоны и возвращения предприятий в украинское законодательное поле.

Совбез ООН по раздаче паспортов РФ в Донбассе закончился лишь заявлениями, а в ЕС заявили, что "думают" о новых санкциях за это. Лидеры ФРГ и Франции раскритиковали выдачу паспортов.

Первый президент Леонид Кравчук предложил Зеленскому снять блокаду с Крыма. Оппоблок затем призвал президента разблокировать захваченный РФ Донбасс. Представитель Украины в "Минске" Леонид Кучма заверил, что на самом деле блокады не существует. Порошенко эта идея обеспокоила.

Читайте также: "Оптимизма нет". Волкер о шансах, что РФ пойдет навстречу Украине

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, ордло, изабель дюмон, блокада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 