Франция за разблокирование Донбасса, "даже с провокациями" России

Изабель Дюмон (фото - ЕРА)

Французский посол в Украине Изабель Дюмон считает, что надо снять блокаду с захваченной Россией части Донбасса, "даже если с другой стороны вы получаете провокации" вроде раздачи украинцам в оккупации паспортов РФ. Об этом она заявила РБК-Украина.

Представитель официального Парижа полагает, что заслуживают поддержки все инициативы, направленные на восстановление мира в Донбассе.

"Франция всегда поддерживала обмен с населением по другую сторону линии соприкосновения", - заявила она.

При этом Дюмон считает, что позиция нового президента Владимира Зеленского "не раздувать эту историю" с российской паспортизацией в оккупированных районах Украины - "правильное решение, потому что идея состоит в том, чтобы открывать все двери для мирного урегулирования, даже если это сложно".

Ранее в АП заявили, что снять блокаду с ОРДЛО можно только после отмены там рублевой зоны и возвращения предприятий в украинское законодательное поле.

Совбез ООН по раздаче паспортов РФ в Донбассе закончился лишь заявлениями, а в ЕС заявили, что "думают" о новых санкциях за это. Лидеры ФРГ и Франции раскритиковали выдачу паспортов.

Первый президент Леонид Кравчук предложил Зеленскому снять блокаду с Крыма. Оппоблок затем призвал президента разблокировать захваченный РФ Донбасс. Представитель Украины в "Минске" Леонид Кучма заверил, что на самом деле блокады не существует. Порошенко эта идея обеспокоила.

Читайте также: "Оптимизма нет". Волкер о шансах, что РФ пойдет навстречу Украине