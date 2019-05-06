В Луганске открыли пункт приема документов на паспорт РФ

Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

Во временно оккупированном Луганске открыли пункт приема документов для получения российских паспортов. Об этом со ссылкой на одного из главарей боевиков, "замглавы МВД ЛНР" Михаила Параскеева сообщает Радио Свобода.

Документы украинцев, по его словам, будут отправлять в российский город Новошахтинск.

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По состоянию на утро сегодняшнего дня на получение российского гражданства заявки подали 10 человек.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Донецке местные жители также подают документы для получения паспортов Российской Федерации. Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали около 70 человек, мужчин и женщин разного возраста, перед зданием на улице Ходаковского, 10.

По словам одного из боевиков, "желающим получить паспорта Российской Федерации следует предоставить свидетельство о рождении, восемь фотографий и "паспорт", выданный вооруженными формированиями".

После рассмотрения и одобрения предоставленных ими документов их попросят осуществить платеж на сумму около 1 200 российских рублей (около 600 грн).