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06.05.2019, 14:29

В Луганске открыли пункт приема документов на паспорт РФ

В Луганске открыли пункт приема документов на паспорт РФ - Фото
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

10 человек уже воспользовались возможностью получить гражданство страны-оккупанта

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Во временно оккупированном Луганске открыли пункт приема документов для получения российских паспортов. Об этом со ссылкой на одного из главарей боевиков, "замглавы МВД ЛНР" Михаила Параскеева сообщает Радио Свобода.

Документы украинцев, по его словам, будут отправлять в российский город Новошахтинск.

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По состоянию на утро сегодняшнего дня на получение российского гражданства заявки подали 10 человек.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Донецке местные жители также подают документы для получения паспортов Российской Федерации. Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали около 70 человек, мужчин и женщин разного возраста, перед зданием на улице Ходаковского, 10.

По словам одного из боевиков, "желающим получить паспорта Российской Федерации следует предоставить свидетельство о рождении, восемь фотографий и "паспорт", выданный вооруженными формированиями".

После рассмотрения и одобрения предоставленных ими документов их попросят осуществить платеж на сумму около 1 200 российских рублей (около 600 грн).

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Теги: Луганск, паспорт, гражданство
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