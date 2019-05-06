Паспорта РФ в оккупированном Донецке: стали известны подробности

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Во временно оккупированном Донецке местные жители подают документы для получения паспортов страны-агрессора Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Наблюдатели зафиксировали около 70 человек, мужчин и женщин разного возраста, перед зданием на улице Ходаковского, 10, они пришли туда, чтобы подать документы для получения паспортов Российской Федерации.

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"Мужчина и женщина 30–39 лет сообщили команде СММ, что после рассмотрения и одобрения предоставленных ими документов их попросят осуществить платеж на сумму около 1 200 российских рублей (около 600 грн, - ред.) в финансовом учреждении в Донецке", - уточнили в пресс-службе.

Наблюдатели видели перед зданием нескольких представителей СМИ.

В ОБСЕ уточнили, что один из главаей боевиков дал интервью, отметив, что "желающим получить паспорта Российской Федерации следует предоставить свидетельство о рождении, восемь фотографий и "паспорт", выданный вооруженными формированиями".

По информации источников LIGA.net, в так называемых местных отделениях банков города, в последние дни отмечаются очереди желающих, которые делают специально установленные террористами оплаты для получения российских паспортов. "Людей много, за коммуналку заплатить сложно даже", - уточнил дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

29 апреля сообщалось, что в Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

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