Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.05.2019, 09:12

Паспорта РФ в оккупированном Донецке: стали известны подробности

Паспорта РФ в оккупированном Донецке: стали известны подробности - Фото
Фото: depositphotos.com

Наблюдатели ОБСЕ и местные жители отметили очереди в захваченном гибридными войсками РФ городе

Реклама
Реклама

Во временно оккупированном Донецке местные жители подают документы для получения паспортов страны-агрессора Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Наблюдатели зафиксировали около 70 человек, мужчин и женщин разного возраста, перед зданием на улице Ходаковского, 10, они пришли туда, чтобы  подать документы для получения паспортов Российской Федерации.

Реклама

"Мужчина и женщина 30–39 лет сообщили команде СММ, что после рассмотрения и одобрения предоставленных ими документов их попросят осуществить платеж на сумму около 1 200 российских рублей (около 600 грн, - ред.) в финансовом учреждении в Донецке", - уточнили в пресс-службе.

Наблюдатели видели перед зданием нескольких представителей СМИ.

В ОБСЕ уточнили, что один из главаей боевиков дал интервью, отметив, что "желающим получить паспорта Российской Федерации следует предоставить свидетельство о рождении, восемь фотографий и "паспорт", выданный вооруженными формированиями".

По информации источников LIGA.netв так называемых местных отделениях банков города, в последние дни отмечаются очереди желающих, которые делают специально установленные террористами оплаты для получения российских паспортов. "Людей много, за коммуналку заплатить сложно даже", - уточнил дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

29 апреля сообщалось, что в Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Луганска и Донецка

Отправить:
Распечатать:
Теги: паспорта РФ, обсе, Донецк, очереди
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 