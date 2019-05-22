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22.05.2019, 06:35

Меркель и Макрон раскритиковали выдачу паспортов РФ в Донбассе

Меркель и Макрон раскритиковали выдачу паспортов РФ в Донбассе - Фото
Ангела Меркель, Эмманюэль Макронь(фото - EPA)

Канцлер Германии и президент Франции провели совместный телефонный разговор с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели совместный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и подвергли критике его "паспортный указ". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, политики обсудили воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины.

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Лидеры Франции и Германии раскритиковали указы Путина об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Кроме того, Макрон и Меркель подчеркнули необходимость решения "еще открытых вопросов" для возвращения Российской Федерации права голоса в Парламентской ассамблее совета Европы.

Вчера глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу мирных договоренностей с Россией. "Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - сказал Богдан.

Позже на просьбу ведущего он уточнил, что на референдум будет выноситься не формат переговоров, а "конечное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки проблемные для восприятия теми или другими, оно может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы само общество, сам народ принял такое решение".

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Теги: война, Донбасс, Ангела Меркель, владимир путин, паспорт, эмманюэль макрон
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