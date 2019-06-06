Порошенко обеспокоен идеей снять блокаду с Донбасса - ждет ответа

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пятый президент Петр Порошенко обеспокоен якобы готовностью властей Украины снять экономическую блокаду с оккупированного Россией Донбасса, о чем шла речь на встрече трехсторонней контактной группы в Минске, где украинскую делегацию снова возглавляет второй президент Леонид Кучма. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!", - заявил он.

Порошенко напомнил, что "со стороны оккупанта" ничего не изменилось с 15 марта 2017-го, когда СНБО приостановил экономические связи с Донбассом.

"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?" - задался вопросом он.

Как сообщила LIGA.net пресс-секретарь Кучмы, в Минске говорили о том, что решить проблему блокады Донбасса можно только при условии "двустороннего движения".

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