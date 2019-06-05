АП о плагиате в речи Зеленского: Это провокация команды Порошенко

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

В Администрации президента заявили, что тезисы для выступления Владимира Зеленского на сегодняшнем брифинге в Брюсселе, в котором он дословно повторил часть речи Петра Порошенко, готовили сотрудники МИД. На Банковой считают это "диверсией", говорится в сообщении пресс-службы АП.

Там инициировали "служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Зеленского на совместном брифинге с президентом Евросовета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность".

Сегодня в в Twitter Администрации президента привели цитату Зеленского, совершенно идентичную фрагменту выступления Порошенко.

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко", - сказано в сообщении.

При этом в АП отметили, что повестку дня переговоров с лидерами ЕС и НАТО готовили на Банковой, поэтому "представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы".

У Зеленского пообещали "жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", если информация о сотрудниках МИД будет подтверждена.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - заявили в АП.