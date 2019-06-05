Цеголко обвинил Зеленского в плагиате речи Порошенко: видео

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"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко", - написал экс-пресс-секретарь пятого президента

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском дословно повторил тезисы из выступления пятого президента Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность. На это в Facebook обратил внимание бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Он назвал это "банальным плагиатом".

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал Цеголко.

Ранее в Twitter Администрации президента появилась запись о том, что Зеленский на встрече с Туском заявил: "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве".

Цеголко опубликовал видео, на котором Порошенко произносит: "Украина в Европе – это смерть российского имперского проекта. Даже больше – это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим изменениям в России, на всем постсоветском пространстве".

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, плагиат, святослав цеголко
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