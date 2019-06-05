Зеленский: Украина в ЕС - это смерть имперского проекта РФ

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Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к краху имперского проекта России. Об этом сообщается в Twitter Администрации президента.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что европейская интеграция гарантирует независимость и благосостояние украинцев, ускорит экономический рост.

Зеленский и Туск подтвердили, что саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве.