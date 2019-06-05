Туск и Зеленский назвали дату и место саммита Украина-ЕС

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск подтвердили, что саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве. Об этом стало известно во время их совместной пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы обсудили следующий саммит Украина-ЕС. Он установит приоритеты наших отношений на следующий год. Наше общее решение - провести саммит, как и планировалось", - сказал Туск.

Глава Евросовета добавил, что во время встречи он договорился с Зеленским сохранять тесные контакты.

"8 июля я рад приветствовать вас и всех партнеров в Украине на саммите Украина-ЕС", - сказал в свою очередь Зеленский.

Он отметил, что саммит даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.

Вчера, 5 июня, во время встречи Зеленского с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером президент Украины подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.