Зеленский - Юнкеру: Украина стремится стать членом ЕС и НАТО

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Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами.

Со своей стороны глава Еврокомиссии заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Также сообщается, что стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

Ранее сегодня Зеленский заявил о неизменности курса Украины на получение членства в НАТО и ЕС во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.