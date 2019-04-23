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23.04.2019, 12:55

Кравчук предложил Зеленскому снять блокаду с Крыма

Кравчук предложил Зеленскому снять блокаду с Крыма - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый президент считает, что де-факто новому главе государства следует "налаживать человеческие отношения" с временно оккупированным Крымом

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Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому необходимо "налаживать человеческие отношения" с людьми в Крыму, в том числе снять "все блокады". Об этом он заявил в эфире канала NewsOne.

"Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам", – сказал политик.

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При этом Кравчук отметил, что Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым – не украинский.

Ранее премьер страны-оккупанта России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов президента в Украине. У себя в Facebook он написал, что "не испытывает иллюзий" по поводу риторики новоизбранных властей в отношении РФ и считает, что она останется прежней. Он заявил также, что "есть шансы на улучшение взаимодействия" Украины с РФ.

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Теги: Леонид Кравчук, Владимир Зеленский, Крым, блокада
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