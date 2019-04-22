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22.04.2019, 10:25

Медведев пожелал Зеленскому "здравомыслия"

Медведев пожелал Зеленскому "здравомыслия" - Фото
Дмитрий Медведев (фото - пресс-служба Кремля)

Глава правительства страны-агрессора РФ считает, что "есть шансы на улучшение взаимодействия" Украины с Россией

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Премьер страны-оккупанта России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов президента в Украине, на которых де-факто победил Владимир Зеленский. У себя в Facebook он написал, что "не испытывает иллюзий" по поводу риторики новоизбранных властей в отношении РФ, и считает, что она останется прежней.

Он заявил также, что "есть шансы на улучшение взаимодействия" Украины с РФ. Для этого, по его словам, нужны "честность и ответственный подход".

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"Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры", - написал Медведев.

ЦИК обработал уже 96% протоколов второго тура выборов: Зеленский - 73,2%, Порошенко - 24,5%.

Вчера вечером лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому "успехов в единении народов Украины и России".

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Теги: Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
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