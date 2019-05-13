Могерини: ЕС думает о санкциях против РФ за паспорта в Донбассе

Федерика Могерини (фото - LIGA.net)

В ближайшие недели Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре. Об этом заявила представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, передает Радио Свобода.

Она добавила, что этот вопрос сегодня обсуждали не только с представителями Восточного партнерства, но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина нарабатывает комплекс ответных мер из-за решения России раздавать свои паспорта гражданам Украины, живущим во временно оккупированном Донбассе.

Сегодня, 13 мая, главы МИД стран-членов ЕС в 10-ю годовщину Восточного партнерства в Брюсселе заявили, что не планируют вводить новые санкции против РФ из-за паспортов в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины. Российские паспорта, которые Москва намерена раздавать украинцам - в первую очередь, проживающим в оккупации на востоке Украины, официальный Киев будет считать незаконными.